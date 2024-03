Rolnicy dostali po nosie. Traktorów w Warszawie nie będzie

Już w ubiegłym tygodniu rolnicy zapowiadali blokadę Warszawy z użyciem traktorów i innego sprzętu rolniczego. W mediach społecznościowych związanych z trwającym protestem krążyła grafika, pokazująca, iż dojdzie do paraliżu wszystkich dojazdów do stolicy. W lutym rolnicy wjechali traktorami do centrów takich miast jak Poznań, Bydgoszcz, Toruń czy Olsztyn. W każdym przypadku były to setki maszyn. Sami protestujący mówili WP, że blokadę Warszawy zostawiają sobie na później jako ostateczność.