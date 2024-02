Podolak do rolników: "nie trzeba blokować granic"

- Udało się rozwiązać problem, jeżeli chodzi o protesty polskiej branży transportowej. Widzimy też ogólną tendencję w Unii Europejskiej, niestety. Protesty trwają nie tylko w Polsce, ale też m.in. w Niemczech. To konflikt Warszawy z Brukselą. Doskonale rozumiemy to, że rolnicy protestują przeciwko zmniejszeniu dotacji i "Zielonemu ładowi". I też rozumiemy, że blokując granicę z Ukrainą jest większa szansa na przyciągnięcie uwagi do protestu. Ale nam to nie pasuje, nie chcemy być zakładnikami tej sytuacji. Proszę bardzo, protestujcie, ale nie trzeba blokować granicy - podkreślił polityk.