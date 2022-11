Rolls-Royce Freddiego Mercury'ego sprzedany. Pieniądze trafią do Ukraińców

Samochód Freddiego Mercury’ego sprzedany. Pieniądze będą ratować Ukraińców

"Samochód należał do Freddiego Mercury’ego, wyobraźcie sobie, kogo on widział i jakich historii się nasłuchał. Andrij Danyłko, prawdziwy znawca talentu lidera Queen, kupił ten samochód, by przekazać go muzeum. A potem nastała wojna" - poinformowała na swoim profilu w sobotę klinika Superhumans.