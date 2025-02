Rola telekomów w upowszechnianiu sztucznej inteligencji rośnie. T‑Mobile udostępnia klientom zaawansowaną wyszukiwarkę Perplexity Pro

Materiał sponsorowany przez Newseria

– Perplexity to potężne narzędzie do wyszukiwania informacji, bazujące na danych w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie, które idealnie nadaje się do codziennego korzystania, zwiększając produktywność użytkowników w różnych obszarach, na przykład w edukacji, dziennikarstwie lub przy zwykłym wyszukiwaniu danych. Jest ono niezwykle pomocne i ma wiele funkcji pomocniczych. Dlatego w ramach grupy Deutsche Telekom nawiązaliśmy partnerstwo, które owocuje dostępem do Perplexity w wersji Pro nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich, w których jest obecna nasza marka – mówi agencji Newseria Goran Markovic, członek zarządu odpowiedzialny za rynek B2C w T-Mobile Polska.

Perplexity jest internetową wyszukiwarką treści, która wykorzystuje duże modele językowe (LLM) do odpowiadania na zapytania. Platforma tworzy odpowiedzi, wykorzystując źródła internetowe i cytując linki w odpowiedziach. Darmowy produkt wykorzystuje samodzielny model LLM firmy, oparty na GPT-3.5, z kolei płatna wersja Perplexity Pro ma dostęp do GPT-4, Claude 3.5, Grok-2, Llama 3 i wewnętrznych modeli Perplexity LLM. Roczny, darmowy dostęp do właśnie takiej usługi otrzymają klienci korzystający z aplikacji T-Mobile w ramach programu Magenta Moments.

– Każdy klient korzystający z naszej aplikacji Mój T-Mobile może aktywować kod dostępu do Perplexity Pro w zakładce Magenta Moments, a następnie przejść do aplikacji Perplexity i skorzystać z kodu. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, nie trzeba spełniać żadnych warunków, poza posiadaniem aktywnej aplikacji Mój T-Mobile i przystąpieniem do programu Magenta Moments – wyjaśnia Goran Markovic.

Udzielenie klientom dostępu do zaawansowanego narzędzia sztucznej inteligencji jest odpowiedzią na potrzeby, które kształtują się już dzisiaj, a w najbliższych dekadach staną się integralną częścią życia. Takie wnioski płyną z raportu "Rodzina 2040. Jak technologia wpłynie na codzienne życie Polek i Polaków", opracowanego przez T-Mobile wspólnie z Polityka Insight. To opis jednego dnia z życia przeciętnej polskiej rodziny w 2040 roku. Autorzy snują scenariusze dotyczące tego, w jakim kierunku pójdzie wykorzystanie dzisiejszych technologii, w jakim stopniu pogłębią się obserwowane dziś zjawiska, takie jak kryzys klimatyczny czy migracje.

– W raporcie "Człowiek 2040" patrzyliśmy, jakiego rodzaju technologie człowiek może stosować w swoich codziennych obowiązkach i zadaniach. Natomiast podróż razem z rodziną do 2040 roku pokazuje nam, jak wszyscy członkowie rodziny w ciągu dnia w swoich różnych rolach będą korzystać z najnowszych technologii, od najstarszej osoby do najmłodszej, od osoby pracującej po osobę na emeryturze, od edukacji po spędzanie swojego wolnego czasu, czy nawet walkę o ochronę środowiska – wyjaśnia Agnieszka Jankowska, dyrektorka ds. korporacyjnych i public affairs w T-Mobile Polska.

Wśród analizowanych trendów znalazły się m.in. idea cyfrowych bliźniaków, wytwarzanie i magazynowanie energii, dostęp do czystej wody w miastach, źródła białka i hodowla roślin oraz zmiany na rynku pracy, takie jak skrócenie czasu pracy. Dużo miejsca poświęcono w opisach także sztucznej inteligencji. Zdaniem autorów w roku 2040 będzie ona odgrywać kluczową rolę w polskiej edukacji szkolnej. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą korzystać z zaawansowanych narzędzi, które wspomogą proces nauczania i uczenia się. Uczniowie będą mieli dostęp do wirtualnych asystentów, którzy pomogą im w nauce. Z przytaczanego w publikacji raportu z 2024 roku "Polska edukacja w cieniu AI" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu za formalnym włączeniem sztucznej inteligencji w proces edukacji jest 38 proc. nauczycieli szkół ponadpodstawowych i aż 60 proc. wykładowców akademickich. Wśród uczniów odsetek ten wynosi 47 proc., a studentów – 51 proc.

– Przygotowując nasz raport, chcieliśmy wybiec nieco w przyszłość, zobaczyć, jakie te technologie, które dzisiaj rozwijamy, nad którymi pracujemy, będą miały zastosowanie w przyszłości, jak one się mogą rozwinąć. Możemy spojrzeć na zindywidualizowaną, spersonalizowaną edukację, ale także dostęp do szerokich treści de facto na całym świecie. Kolejny obszar to bardzo bezpośredni kontakt z najbliższymi, z rodziną i przyjaciółmi. Dzisiaj już możemy korzystać z wideokonferencji, natomiast przewidujemy, że w przyszłości będzie to zupełnie naturalnym elementem, że imprezy będą się odbywać w trybie i offline, i online – mówi Agnieszka Jankowska.

Z cytowanego raportu firmy Zoom z 2021 roku wynikało, że średnio 38 proc. respondentów z 10 badanych krajów przewidywało, że w przyszłości uroczystości rodzinne będą się odbywać równolegle offline i online. Barierą dla konwersacji wideo bywa obecnie prędkość i stabilność łącza internetowego, ale zgodnie z unijnymi celami sieć piątej generacji ma osiągnąć stuprocentowe pokrycie w krajach Wspólnoty do 2030 roku. W związku z tymi trendami rola firm telekomunikacyjnych będzie w najbliższych latach kluczowa w promowaniu nowych technologii, w tym również tych z zakresu SI.

– Z jednej strony rozwijamy łączność, dzięki której możemy korzystać z większej ilości danych, z bardziej zaawansowanych modeli. Z drugiej strony telekomy dbają o cyberbezpieczeństwo, ale także o świadome, odpowiedzialne korzystanie z najnowszych technologii. Więc razem możemy się uczyć wykorzystywania sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i etyczny – podkreśla dyrektorka ds. korporacyjnych i public affairs w T-Mobile Polska.

