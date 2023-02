Rok wojny w Ukrainie. "Putin już przegrał"

"Ta wojna nas dotyczy"

Niemiecki prezydent po raz kolejny ocenił, że przeżywamy "epokowy przełom". Oznacza to również konieczność podejmowania decyzji, które do tej pory były nie do wyobrażenia. – Dostarczamy broń w teren działań wojennych, ciężką broń i wspieramy Ukrainę na militarnie niespotykaną dotąd skalę, robiąc wielkie wysiłki i z wielką powagą – mówił. Steinmeier dodał, że Niemcy nie są w stanie wojny. – Ale ta wojna nas dotyczy.