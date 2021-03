Rok COVID-19 w Polsce. Koronawirus odebrał im życie. Wzruszające wspomnienia rodzin i przyjaciół ofiar epidemii

Pandemia COVID-19 wywróciła świat do góry nogami. Koronawirus odebrał życie lub przyczynił się do śmierci niespełna 45 tysięcy Polaków. Wirus nie wybiera, dlatego wśród ofiar są zarówno starsi, jak i młodsi. Z ich rodzinami i przyjaciółmi, którzy nadal są pogrążeni w żałobie, rozmawiał reporter WP, Klaudiusz Michalec. – Tęsknota jest. Ciężko przyzwyczaić się do życia codziennego. Strasznie to przeżyłem – przyznaje Jakub Majerczyk, syn Stanisława, zmarłego radnego z Zakopanego. – Do mnie nadal to nie dociera. Jak widzę zdjęcie Tomka, to mówię: "idę na stadion, on zaraz wyjdzie z szatni" – mówi Robert Radoński, były trener 36-letniego Tomasza Dudka, który w listopadzie zmarł z powodu COVID-19. – Lekarz, który ratował tatę, był jego kolegą z pracy. Nie mógł sobie darować, że nie udało mu się go uratować – wspomina Maria Krzyżanowska, której ojciec był wybitnym anestezjologiem. Więcej wzruszających historii w reportażu wideo.

