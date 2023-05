Rój pszczół w Poznaniu. Interweniowała Straż Miejska z pszczelarzem

W okresie wiosennym obserwujemy wzmożoną aktywność niektórych owadów, takich jak pszczoły czy szerszenie, które budują swoje gniazda. Przemysław Piwecki, rzecznik straży miejskiej w Poznaniu, apelował podczas jednej z podobnych akcji, aby nie zaczepiać napotkanych rojów pszczół, gniazd szerszeni czy innych owadów. Zwrócił uwagę, że zbliżanie się do nich, jakiekolwiek próby ingerencji, a nawet zapach używanych perfum, mogą wywołać niepokój owadów, co w rezultacie może prowadzić do ataku.