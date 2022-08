Rój meteorów nad Polską. Karol Wójcicki: w tym roku obserwacja perseidów będzie trudna

Już dzisiaj noc spadających gwiazd. Na niebie będą widoczne krótkie i szybkie błyski, które faktycznie są rojem meteorów. Zachodzą one w górnych warstwach atmosfery wtedy, gdy drobiny materii wpadają z ogromną prędkością do atmosfery Ziemi. Co zrobić, aby zobaczyć ich jak najwięcej? - Musimy być cierpliwi. Tutaj nie ma żadnej magicznej metody, tajnej sztuczki. Minionej nocy tuż przed świtem mieliśmy pełnię Księżyca. Działa on jak wielka latarnia, która rozświetla niebo, więc ten rok nie sprzyja obserwacjom perseidów. Dobrze jest znaleźć sobie miejsce, w którym ten Księżyc w jakiś sposób sobie zasłonimy. Czy to jakąś linią drzew albo może budynkiem, aby stanąć w jego cieniu i wtedy cieszyć się, na tyle ile to możliwe, ciemniejszym niebem i w efekcie większą ilością spadających gwiazd - mówił Karol Wójcicki, autor bloga zglowawgwiazdach.pl.

