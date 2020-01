Rodzina z Krapkowic gwałciła i molestowała trzy dziewczynki. Usłyszeli wysokie wyroki

Przed Sądem Okręgowym w Opolu skończył się proces ws. 36-letniej Katarzyny K., jej 47-letniego partnera Janusza Cz. i 62-letniego ojca kobiety Artura M. Wszyscy zostali skazani za znęcanie się i molestowanie dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Cała trójka w więzieniu spędzi od 17,5 do 18,5 lat.

Sprawa dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w Krapkowicach w latach 2016-2018. Pod jednym dachem mieszkali 36-letnia Katarzyna K., jej 47-letni partner Janusz Cz. i 62-letni ojciec kobiety Artur M. Cała trójka molestowała i gwałciła trzy córki kobiety, które miały od 5 do 11 lat. Dochodziło do tego zazwyczaj podczas libacji alkoholowych. Sprawa wyszła na jaw, kiedy dziewczynki przewieziono do rodziny zastępczej.