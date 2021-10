Rodzina Saddama Husajna we Wrocławiu. Terroryzm czy opłata za telewizję?

We Wrocławiu trwa proces Rawoofa i Kifaha Q. - Irakijczyków, którzy zdaniem biegłych należą do rodziny Saddama Husajna. Mężczyźni oskarżeni są o finansowanie terroryzmu. Oni sami nie przyznają się do zarzutów. Twierdzą, że wnosili jedynie opłaty za dostęp do arabskiej telewizji.