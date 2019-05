Rodzina poszukuje Iwony Trojanowskiej. Są nowe tropy

Iwona Trojanowska zaginęła w poniedziałek we Wrocławiu. Od tamtej pory nie dała znaku życia. Monitoring miejski zarejestrował, że kobieta wsiadła do pociągu jadącego w kierunku Bolesławca. We wtorek widziana była też w Żarach.

Iwona Trojanowska ma 55 lat (Policja Wrocławska)

W poniedziałek 27 maja Iwona Trojanowska wyszła z domu na wrocławskich Krzykach przed godz. 6.00. Po długim zwolnieniu lekarskim miała wrócić do pracy. Od 30 lat jest nauczycielką w szkole podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu.

Jak informuje rodzina, zabrała ze sobą tylko dowód osobisty i 300 zł. Telefon i portfel zostawiła w domu.

Miejski monitoring zarejestrował, że Iwona Trojanowska tramwajem linii 2 pojechała na dworzec. Tam wsiadła do pociągu i wysiadła w Bolesławcu. Skierowała się w stronę dworca PKS.













Nowe tropy

Jak poinformował Wirtualną Polskę syn kobiety, we wtorek Iwona Trojanowska była widziana w Żarach (woj. lubuskie). Przyjechała tam autobusem ze Świętoszowa i wysiadła na przystanku przy ul. Ułańskiej około godziny 8.00. Tutaj trop się urywa.

- Brat pojechał do Żar, liczymy na to, że szybko odnajdzie mamę. Nie wiemy, dlaczego akurat tam pojechała, bo nie mamy tam rodziny - powiedział Wirtualnej Polsce Krzysztof, syn poszukiwanej kobiety.

Jak mówi mężczyzna, jego mama żyła ostatnio w silnym stresie. Była na zwolnieniu lekarskim, leczyła się na cukrzycę.

- Była podłamana sytuacją w szkole i stanem finansów po strajku nauczycieli. Dostała bardzo ograniczoną wypłatę. Podejrzewamy, że mogło to wpłynąć na jej decyzję ucieczki od problemów - mówi syn.

Już po naszej rozmowie z synem okazało się, że kobieta może przebywać w Gorzowie Wielkopolskim. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, pojechał tam jej syn, aby potwierdzić tę informację.

Rysopis

Iwona Trojanowska ma 55 lat, wzrost ok. 160 cm, krępą sylwetkę ciała i krótkie włosy w kolorze blond. Była ubrana w czarną kurtkę, spodnie w tym samym kolorze i czerwone buty. Może mieć ze sobą ubranie na zmianę.

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław Krzyki pod nr tel. 71 782 46 00 lub 112.