Rodzina ks. Henryka Jankowskiego chce zakazać dziennikarzom pisania o duchownym

Jak ustaliła Wirtualna Polska, kilka dni temu trzy siostry ks. Henryka Jankowskiego złożyły pozew o zniesławienie. Domagają się w nim od "Gazety Wyborczej" przeprosin oraz zakazu publikacji nieprawdziwych informacji. "Wyborcza" opublikowała wyznanie kobiety, która twierdzi, że była molestowana przez ks. Jankowskiego.

- Zostały naruszone dobra osobiste osób, które reprezentuję, polegające na prawie do dobrej i prawdziwej pamięci o bracie. Podmiot, który sformułował te zarzuty będzie musiał teraz przed sądem udowodnić, że są one prawdziwe. My musimy tylko udowodnić, że dana publikacja miała miejsce i że zawiera treści pejoratywne – mówi Wirtualnej Polsce mec. Gilarski.