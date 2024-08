Rodzina królewska szykuje się na pogrzeb. Rosną spekulacje w tle

- Kiedyś to byłoby nie do pomyślenia, żeby Harry nie był na pogrzebie członka rodziny królewskiej. Sytuacja obecnie nie jest w rodzinie jednak zupełnie normalna. Zdaje się, że jest obawa, że obecność Harry'ego wywoła niepotrzebne negatywne emocje, nikomu niepotrzebną dramę. Jeśli zostanie poproszony o to, aby nie przylatywał na pogrzeb męża ciotki, to będzie dla niego cios - mówi z kolei anonimowo osoba z otoczenia rodziny królewskiej.