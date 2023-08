Rodzice odnalezionej 11-letniej Wiktorii zabrali głos. "To był koszmar"

Dzień później do domu rodziny wkroczyli technicy kryminalni. - To było coś strasznego, tego nie zapomnimy do końca życia. Nie spaliśmy od soboty. Chodziliśmy, sprawdzaliśmy wszystkie kąty w okolicy. Razem z nami 120 policjantów – dodała w rozmowie z tabloidem mama dziewczynki.