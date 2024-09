Rod Stewart ogłasza dwa koncerty w Polsce. Wiadomo, gdzie i kiedy zagra

Podczas trasy koncertowej Stewart zagra największe hity, które podbiły listy przebojów. W setliście nie zabraknie utworów takich jak: "You Wear It Well", "Maggie May", "Da Ya Think I’m Sexy", "The First Cut is the Deepest", "Tonight’s the Night", "Every Picture Tells A Story", "Infatuation", "Forever Young", "Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)", "Young Turks", "Have I Told You Lately That I Love You", "Rhythm of My Heart", "Broken Arrow" oraz "Forever Young".