Justin Timberlake znów wystąpi w Polsce. Podano miejsce i datę

Piosenka "Selfish" była pierwszą zapowiedzią solowej twórczości Timberlake'a od czasu wydania albumu "Man Of The Woods" z 2018 roku. Timberlake napisał ją we współpracy z Louisem Bellem, Cirkutem, Theronem Thomasem i Amy Allen. Szósty album studyjny Justina, "Everything I Thought It Was" jest dostępny na wszystkich platformach. Znalazło się na nim łącznie nowych 18 utworów.