Rocznica wyzwolenia Auschwitz w Jerozolimie. Prywatna inicjatywa rosyjskiego oligarchy?

Według prezydenta Dudy, uroczystość w Jerozolimie to impreza organizowana przez "prywatną organizację pewnego biznesmena" - rosyjskiego oligarchy Mosze Kantora. Problem w tym, że uroczystość jest oficjalna i organizowana przez władze Izraela.

Otwierając we wtorek Radę Gabinetową, prezydent stwierdził, że "zabranie głosu przez prezydenta RP i oddanie prawdy historycznej na forum Holokaustu jest czymś koniecznym". Ale jednocześnie zaznaczył, że Forum w Jerozolimie to wydarzenie organizowane przez prywatną organizację i "pewnego biznesmena" - chodziło mu o prezesa Europejskiego Kongresu Żydów, Wiaczesława Mosze Kantora. Kantor to rosyjski oligarcha i magnat przemysłu nawozowego, który ma bliskie powiązania z Władimirem Putinem.