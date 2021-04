Rocznica katastrofy smoleńskiej. Barbara Nowacka: "Kłamstwa Macierewicza"

Barbara Nowacka była gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Posłanka Koalicji Obywatelskiej była pytana o kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej, w której zginęła jej matka, Izabela Jaruga-Nowacka. Antoni Macierewicz zapowiedział po raz kolejny, że przedstawi nowe informacje dotyczącego tego, co się wydarzyło 10 kwietnia. - Chciałabym nie musieć bez przerwy odnosić się do kłamstw Antoniego Macierewicza – stwierdziła Nowacka, dodając, że "Macierewicz od wielu miesięcy jest nieaktywny jako poseł, a raport, który zapowiada, że ujawni szczątkowo, miał zostać zaprezentowany na 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej". - Tu nie chodzi o prawdę, tylko o publiczne pieniądze, które są wpychane w Macierewicza i w innych członków tej podkomisji – stwierdziła posłanka. Na pytanie, czy Jarosław Kaczyński powie „dość”, Nowacka odparła: - On też się karmi tymi złymi emocjami. Gdyby Kaczyńskiemu nie odpowiadało to, co robi Macierewicz, ukróciłby to dawno – powiedziała posłanka KO. – Im to po prostu jest na rękę – dodała. Więcej w materiale wideo.

