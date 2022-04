Robert Lewandowski mistrzem Niemiec! Bayern Monachium triumfuje 10. raz z rzędu

Do długiej listy zasług niemieckiego klubu można dorzucić także dwa Superpuchary Europy oraz Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar UEFA. To sprawia, że drużyna Roberta Lewandowskiego jest nie tylko jedną z najbardziej utytułowanych w historii piłki nożnej, ale również klubem, który triumfował we wszystkich możliwych turniejach rozgrywanych w Europie.