Robert Kropiwnicki o decyzji Andrzeja Waltza: to wyraz dobrej woli

Andrzej Waltz i jego córka zamierzają zwrócić pieniądze uzyskane ze sprzedaży kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie. - Na miejscu szefa komisji wcale bym się nie cieszył z tej decyzji - powiedział WP Robert Kropiwnicki z PO, członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Okazuje się, że może ona miasto sporo kosztować.

Andrzej Waltz, a także jego córka Dominika Waltz-Komierowska wysłali do komisji weryfikacyjnej pismo, w którym poinformowali, że zaskarżą do sądu jej decyzję dotyczącą kamienicy przy ul. Noakowskiego 16. Zapowiedzieli także chęć zwrotu pozyskanych z jej sprzedaży pieniędzy, by w ten sposób uniknąć "bezpodstawnego przymusu (postępowania egzekucyjnego)". Z tej decyzji najwyraźniej ucieszył się szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który na swoim profilu na Twitterze napisał, że "bez działalności Komisji Weryfikacyjnej nie byłoby to możliwe". Jednocześnie wskazał, że Waltz powinien wpłacić pieniadze "na konto miasta Warszawy".