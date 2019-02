Robert Biedroń: Wiosna rusza w 30-dniową trasę po Polsce. Liderzy ugrupowania odwiedzą 16 miast

Robert Biedroń na poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedział, że jego nowa partia Wiosna rusza w 30-dniową trasę po całej Polsce. Liderzy ugrupowania odwiedzą 16 miast m.in. Łódź, Kraków, Wrocław i Białystok. Udowodniliśmy wczoraj, że opowieść o Polsce, uciekająca od wojny polsko-polskiej, jest możliwa – powiedział Biedroń.

Robert Biedroń zainaugurował działalność swojej nowej partii – Wiosna

W niedzielę podczas konwencji na warszawskim Torwarze były prezydent Słupska Robert Biedroń oficjalnie zainaugurował działalność swojej nowej partii o nazwie Wiosna. Jej program zapowiada m.in. odpartyjnienie spółek skarbu państwa, wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży, likwidacje Rady Mediów Narodowych oraz zamknięcie kopalni węgla do 2035 roku.