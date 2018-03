Robert Biedroń podjął decyzję: będę ponownie kandydował na prezydenta Słupska

Nie zamierzam kandydować na prezydenta Warszawy. Zlecono taki sondaż, w którym zapytano, czy miałbym szanse na prezydenta stolicy i wokół tego zrobił się wielka afera - stwierdził prezydent Słupska pytany o swoje polityczne plany.

Od dawna trwają spekulacje na temat powrotu Roberta Biedronia do ogólnopolskiej polityki lub jego ewentualnym kandydowaniu w Warszawie. Sam prezydent Słupska już trzy tygodnie temu oznajmił, że "nie jest zainteresowany" startem w stolicy, choć docierają do niego sygnały, że gdyby to zrobił, miałby szansę na dobry wynik.