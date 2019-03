Robert Biedroń: Partia Wiosna zarejestrowała komitet wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Robert Biedroń: Partia Wiosna rozpoczęła kampanię i zbiórkę podpisów pod listami. Biedroń chce zapoczątkować rewolucję, w kwestii frekwencji do Parlamentu Europejskiego.

Robert Biedroń – Wiosna zarejestrowała komitet wyborczy

Robert Biedroń – Wiosna a wybory do Parlamentu Europejskiego

Biedroń zapewnił, że „Wiosna ludów” to nowa akcja, która zapoczątkuje prawdziwą rewolucję w kwestii frekwencji do PE, gdyż w wyborach weźmie udział 75% jej członków. Jego zdaniem Polski nie powinni reprezentować politycy, którzy nie znają języków, są mało pracowici oraz śpią na sali posiedzeń. Zaznaczył również, że spory toczone przez czołowe polskie partie polityczne nie mają nic wspólnego z dzisiejszą Europą, są jałowe i niedopasowane do potrzeb współczesnego świata. W sobotę, 23 marca 2019 zostaną przedstawione wszystkie „jedynki” w 13 okręgach wyborczych, a już we wtorek, 19 marca, będzie ujawniona jedna z twarzy kampanii. Najprawdopodobniej będzie nią Joanna Scheuring-Wielgus z Partii Teraz!.