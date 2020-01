WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Beata Szydło + 2 robert biedrońtłit Natalia Durman 21-01-2020 (09:50) Robert Biedroń o "nieformalnych kontaktach" z Beatą Szydło - Spotykamy się w nieformalnych sytuacjach. Jak się pan przemieszcza z Warszawy do Brukseli, zdarza się, że przemieszcza się pan razem jakimś... Rozwiń W takim razie jak Pan ocenia Co si … Rozwiń Transkrypcja: W takim razie jak Pan ocenia Co się dzieje w parlamencie Z kim bo raczej nie widzę dialogu A chodź On je Zresztą Myślę że Spotykamy się też nieformalnych sytuacjach Izaaka świętami formalnie z Beatą Szydło Panie redaktorze Warszawy do Brukseli to zdarza się że przemieszcza się pan razem z Jakim środkiem Także panią było premii I wtedy rozmawiamy Tematy Na różne argumenty I wychodzi jak wychodzi Wydaje mi się że Prawo i Sprawiedliwość jednak wybiera Taką ścieżką samo Boon Bardzo dużo mówią obcych językach ost Tylko szkoda że nie znaleźli tego europejskiego języka który jest najważniejszy Zrobię Nas łączyła No dobrze w takim razie co leci pan samolotem do Brukseli siedząc obok Beaty Szydło i jak te nasze rozmowy w takim razie wyglądają Interesują takie historie bo tutaj to czekamy prawdziwej tak naprawdę polityki realnej Widowiskowej tylko do tej konkretnej w takim razie dlatego to pytam Ja zawsze staram Przede wszystkim Człowieka w Ja nie Staram się najpierw zobaczyć człowieka a później polityka dziennika Tak dalej tak samo jest Koleżankami i kolegami Często po drugiej stronie Ceny Podawałem Próbowałem szukać dialogu z panią profesor Paweł I tak samo szukam tego dialogu z panią premier Szydło Czy z europarlamentarzysta mi i platformy i PiS bo inaczej się nie da uprawiać po Proszę