Robert Biedroń ma kłopoty. Jest zawiadomienie do prokuratury

Robert Winnicki zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez partię Wiosna. Chodzi o finansowanie ugrupowania Biedronia, które - zdaniem szefa Ruchu Narodowego - jest nielegalne.

Jak powiedział Winnicki w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press, zawiadomienie trafi nie tylko do prokuratury, ale i do Państwowej Komisji Wyborczej. - Liczba informacji, którymi dysponujemy, które potwierdzają, że prokuratura powinna wszcząć postępowanie ws. nielegalnego finansowania, to są 44 strony - dodał.