Dziennikarz Polskiego Radia zwolniony przez pytania o Wojciechowską? "Wysłałem maila z pytaniami"

Dziennikarz Polskiego Radia Marcin Dobski poinformował, że stracił pracę w publicznej rozgłośni przez to, że wysłał do ministerstwa kultury pytania dotyczące Martyny Wojciechowskiej z NBP.

"Zostałem zwolniony z Polskiego Radia przez dyrektora Pawła Piszczka za to, że wysłałem maila do resortu. Miałem zgodę na temat, nie było danych w BIP-ie, więc zapytałem o dane ministerstwo. Ktoś na niego nahuczał i poleciałem" – napisał Dobski na Twitterze.

- Powiedzieli, że dostanę wynagrodzenie do poniedziałku (minionego), bo wtedy wysłałem maila. Już wtedy miałem telefon od wicedyrektora z pytaniem, dlaczego wysłałem te pytania, bo dzwonili z resortu do wiceprezesa radia, a ten od razu do dyrekcji, czyli moich szefów – mówi Dobski.

Jego pytania wysłane do ministerstwa kultury dotyczyły jednej z pracownic NBP. "Zapytałem resort kultury o to, ile dostawała z niego Fundacja Jazz Jamboree, której szefową jest Martyna Wojciechowska z NBP, choć to w temacie był wątek poboczny, o czym informowałem szefów. Za to powinno się zwalniać dziennikarzy? Mógłbym o niej długo pisać" – napisał Dobski na Twitterze.