Robert Biedroń: "kamienowanko czy stosik?" Ordo Iuris zapowiada pozew

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej zapewnia, że każdy chętny będzie mógł obejrzeć transmisję z wydarzenia na żywo z własnego domu. Do sprawy odniósł się jeden z przyszłych pozwanych. "Jak myślicie - będzie kamieniowanko czy stosik? Wszystko w imię miłości bliźniego swego, oczywiście" - napisał we wtorek Robert Biedroń.

Kontrowersyjny wpis Roberta Biedronia o Janie Pawle II. Tak się tłumaczy

Lewica pozwana przez Ordo Iuris. Powód: Jan Paweł II

- W ostatnim raporcie Stolicy Apostolskiej nazwisko Jana Pawła II pojawia się ponad 100 razy - z poważnymi zarzutami wobec niego. Są wymieniane konkretne nazwiska, są osoby, które zgłaszały się do Jana Pawła II - przekonywał europoseł w programie "Tłit" WP. Dopytywany, o jakie konkretnie ofiary chodzi, stwierdził, że "napisał tego tweeta także po to, by zwrócić uwagę na to, że dużo mówimy o oprawcach, którzy są bezkarni, a mało o ofiarach".