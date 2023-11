Rezygnują z leków i żywności. Tak oszczędzają seniorzy

Ceny w sklepach wciąż są wysokie. Wielu emerytów, mimo różnorakich dodatków socjalnych, nie stać na to, by prowadzić dostatnie życie. "Emeryci głowią się, jak z niewielkiej wypłaty z ZUS czy KRUS opłacić rachunki, kupić leki, niezbędne rzeczy do domu i jeszcze włożyć coś do lodówki" - pisze sobotni "Fakt".