Rezolucja PE ws. Polski. Jest komentarz z PiS

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał polskie władze do zniesienia zakazu aborcji, zagrażającego życiu kobiet. Bartłomiej Wróblewski był jednym z posłów PiS, którzy podpisali się pod wnioskiem do TK w sprawie ustawy antyaborcyjnej. - Ze stanowiskiem PE się zgadzam, ale ta sprawa nie wymaga zmiany, dlatego, że w polskim prawie od kilkudziesięciu lat istnieje możliwość, a wręcz obowiązek ratowania życia matki w sytuacji zagrożenia - powiedział w programie "Tłit" Wróblewski. Na przywołanie opinii części lekarzy, którzy mówią o efekcie mrożącym i danych wskazujących, że prawo antyaborcyjne w Polsce jest bardziej restrykcyjne niż w Iranie, poseł PiS zarzucił prowadzącemu stosowanie sztuczki erystycznej. - To nie sztuczka, to rzeczywistość, z którą mierzą się polskie kobiety - odparł dziennikarz WP Patryk Michalski.