Rewolucja w TVP trwa, a część Polaków oburzona

Reporter Wirtualnej Polski Marek Gorczak zapytał Polaków na ulicach Białegostoku o zmiany, które nowa władza wprowadza w TVP. W tej sprawie sporo głosów oburzenia i narzekania. - Coś strasznego. Dla nas, emerytów, to po prostu niewybaczalne. Mamy swoje programy. Mamy swoje nawyki. Powinni wziąć pod uwagę nas, starszych - wskazała rozmówczyni Wirtualnej Polski. - Dla mnie to jest szok. Przecież PiS nie skasował TVN - oznajmiła kolejna kobieta. Pojawiły się też jednak zupełnie odmienne stanowiska. - To nie były wolne media. To partyjna stacja, która siała nienawiść i złość w narodzie - skwitował jeden z uczestników sondy. Co jeszcze powiedzieli nasi rozmówcy i rozmówczynie? Zobacz materiał.