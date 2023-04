Rewolucja w TVP. Komentarze są jednoznaczne

Decyzja o tej zmianie zapadła dzień po opublikowaniu przez Onet artykułu o donosie, którego autorem miał być Olechowski i który dotarł do władz PiS. Olechowski ma w nim atakować prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza, oskarżając go o "polityczny sabotaż". On sam stanowczo zaprzecza, że jest autorem listu.