Rewolucja w rachunkach za wodę. Rząd przygotowuje projekt

"Bezpłatny dostęp do wody pitnej dla każdego Polaka"

Zapytany o to, dlaczego akurat tysiąc litrów przekonywał, że "jest to gwarancja dostępu do bezpłatnej wody pitnej dla każdego Polaka". - Chcielibyśmy, żeby nie było tutaj bariery ekonomicznej dla nikogo, kto mieszka w naszym kraju w dostępie do takiej wody - mówił Koperski.