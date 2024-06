Rewolucja w armii. Wojsko szykuje się na roboty

Co dokładnie testowali żołnierze? Były to m.in. roboty i różnego rodzaju bezzałogowce. Większość testowanego sprzętu to rodzima produkcja. Jednym z hitów, które pojawiły się na FEX-24 był PIAP HUNTeR, nowatorska platforma bezzałogowa - podaje "Rzeczpospolita".