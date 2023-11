Rewolucja przed i w Sejmie. "Nie ma buty i arogancji, to jest niesamowite"

Obywatele, którzy znajdują się przed budynkiem parlamentu, zdemontowali barierki przed Sejmem. - Nowe przyszło. Antydemokratyczny amok opadnie, już opadł. Widać to w zachowaniach posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński odpowiadający na pytania dziennikarzy niezwiązanych z jego obozem, to sprawia, że czujemy, że coś się zmienia - powiedział w programie specjalnym WP dr Jarosław Kuisz, redaktor naczelny "Kultury Liberalnej". Rozmówca Patrycjusza Wyżgi przyznał, że dziennikarze w Sejmie nareszcie mogą wykonywać swoją pracę, "nie ma buty i arogancji, to jest niesamowite". - Z całą pewnością był to okres głębokiego kryzysu polskiej demokracji, która oznacza, że szanujemy to, że jesteśmy różni, szanujemy też media. To jest święto demokracji po trudnym okresie 8 lat – podsumował Kuisz.