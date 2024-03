Rewolucja na przekopie Mierzei Wiślanej. Mało statków, więc wpuszczą turystyczne bawidełka

Uproszczeniu miałaby ulec procedura przejścia przez kanał i śluzę. Dotychczas taki zamiar należało zgłosić kapitanatowi portu przez radio UKF. To problem, bo niektóre turystyczne jednostki nie mają radia, a ich sternicy nie posiadają obowiązkowych uprawnień do posługiwania się radiem w komunikacji (koszt egzaminu to około 400-500 zł). Wkrótce zamiast radia ma wystarczyć zgłoszenie przez telefon.