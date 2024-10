Rewolucja na Gubałówce? "Aż się prosi, żeby coś z tym zrobili"

"Gubałówka to przede wszystkim handel"

Górale nie są jednak do pomysłu entuzjastycznie nastawieni. Pan Mariusz, przedsiębiorca, uważa, że "turyści lubią ten nasz mały chaos, to jest nasz góralski charakter", a "jak wszystko będzie ujednolicone, to straci swój urok". - Jak ktoś chce widoków na góry, to idzie gdzie indziej. Gubałówka to przede wszystkim handel, tutaj ludzie przychodzą na zakupy - podkreśla.