"Najtańszy śnieg". Arabscy turyści pojawią się w Polsce też zimą

Jednocześnie uważa, że "to oferta najtańszego, jakościowego śniegu w Europie, skłoniła arabskich gości do przylotu zimą do Polski". - Nie da się polecieć na Słowację czy do Czech po taki śnieg, bo nie ma tam takich obiektów. Nie ma też takiej jakości obsługi w cenach, jakie oferuje Polska - tłumaczy Wagner. Z kolei sam lot w Alpy czy Dolomity cenowo wyszedłby podobnie, jednak "pobyt jest dużo droższy, a co za tym idzie - śnieg będzie droższy".