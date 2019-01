Rewelacyjny wynik WOŚP. Przykryła go dramatyczna sytuacja

Ponad 90 mln zł - tyle podczas finału WOŚP zebrano po północy. Łączna kwota, jaką zebrała Orkiestra przez 27 lat, przekroczyła miliard zł. Po raz pierwszy światełko do nieba zamieniło się pokaz laserów, a nie fajerwerków. Sukces zbiórki przykryła jednak tragedia Pawła Adamowicza.

Chętnie dołączali do niej również niektórzy duchowni. Ksiądz Kazimierz Klaban z polskokatolickiej parafii w Elblągu przesypał do puszek wolontariuszy WOŚP. – To wspaniała akcją. Uwielbiam ją. Może choć trochę dołożymy do dobra, jakie czyni się tego dnia - powiedział w rozmowie z reporterką WP.