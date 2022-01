Resort stawia na Pawlaka. Kraska składa jednak obietnicę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o współfinansowanie przez rząd telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 -111, podkreślając, że przez 13 lat dzieci szukały w ten sposób pomocy ponad 1,4 mln razy. - Był ogłoszony przetarg. Ten telefon będzie teraz działał przy Rzeczniku Praw Dziecka - powiedział w programie "Newsroom" WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że zdaniem rządzących to państwowa instytucja powinna zajmować się dziećmi potrzebującymi pomocy. - To jest dobre miejsce. Wielokrotnie rozmawiałem z Rzecznikiem Praw Dziecka (Mikołajem Pawlakiem - przyp. red.) i zapewnia, że ten telefon będzie działał w podobny sposób jak poprzednich latach - stwierdził wiceszef resortu zdrowia. Kraska obiecał jednak, że temat funduszy na telefon Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zostanie poruszony podczas spotkania kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, czyli Adama Niedzielskiego z najbliższymi współpracownikami.