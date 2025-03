"Żądają więcej". Rosja już odebrała sygnał słabości Zachodu

Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji Keith Kellogg powiedział, iż podejście prezydenta Donalda Trumpa do wojny w Ukrainie opiera się na "uświadomieniu sobie, że Stany Zjednoczone muszą zresetować stosunki z Rosją". Eksperci interpretują to jako zapowiedź zmiany w polityce USA wobec Kremla. A w praktyce - próbę zakończenia wojny poprzez nacisk na Ukrainę.