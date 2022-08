Reprywatyzować w trupa

Drugi powód to sakralizacja prawa własności. Bo choć konstytucja RP ma 243 artykuły, to w sprawach reprywatyzacyjnych często skupiano się wyłącznie na jednym: że każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia (art. 64 ust. 1 konstytucji). Gubiono zaś gdzieś istotę zwrotów mienia. Czyli założenie, że państwo oddaje to, co zabrało, ale temu, któremu zabrało, ewentualnie jego najbliższym, a nie zupełnie postronnym osobom. W szeregu wyroków sądów cywilnych, a nawet administracyjnych, do własności prywatnej podchodzono z ogromnym respektem. A zarazem zapominano, że zwrot nieruchomości lub wypłata odszkodowania, gdy oddanie gruntu jest już niemożliwe (bo np. wybudowano tam metro), pozbawia własności Warszawę, a zatem ogół obywateli.