Represje wobec sędziów. Igor Tuleya alarmuje: Polska zmierza w stronę Białorusi

Igor Tuleya przyznał, że widzi intensyfikację, jeśli chodzi o represje wobec sędziów. - Już jakiś czas temu mówiliśmy, że to, co się dzieje w naszym kraju, zmierza w kierunku Białorusi lub Turcji. Ostrzegaliśmy przed nocą św. Bartłomieja. Przypuszczaliśmy, że te działania będą się nasilać na koniec roku - mówił sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Igor Tuleya był pytany w Poranku TOK FM, ile ma dyscyplinarek. - Wstyd się przyznać, ale nic tu się nie zmienia. (...) Siedem-osiem. To wynika prawdopodobnie z tego, że rzecznicy dyscyplinarni do czasu, kiedy TSUE nie wyda wyroku w sprawie moich pytań prejudycjalnych nic nie robią. Wszystkie pisma, które od nich dostawałem, przesyłałem do Luksemburga - mówił sędzia Tuleya.