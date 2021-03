Relacje Polaków z innymi narodami. Najnowszy sondaż IBRiS

IBRiS sprawdził, jaki stosunek do innych narodów mają Polacy. Najbardziej przychylnym okiem patrzymy na Amerykanów, najmniej - na Arabów. Ten stosunek jest różny w zależności od preferencji politycznych. Jest jednak jedna rzecz, która łączy wyborców ekipy rządzącej oraz opozycji: chodzi o stosunek do mieszkańców naszego kraju.

W najnowszym przedpremierowym odcinku podcastu Forum IBRiS przeanalizowano i zinterpretowano emocje, aspiracje i obawy Polaków. Gośćmi Estery Flieger są dr hab. Karolina Hansen i profesor UW Michał Bilewicz - oboje z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Posłuchaj rozmowy tutaj.

Czy w Polsce nadal silny jest antysemityzm? Kto zajął tradycyjne miejsce Romów, jeśli chodzi o najwyższy poziom antypatii ze strony Polaków? Kogo z kolei najbardziej lubimy? I co wiemy o zjawisku antypolonizmu i innych formach niechęci wobec Polaków? To tylko niektóre z kwestii, które analizowali naukowcy z UW.

Z przeprowadzonego w marcu badania IBRiS wynika, że zdecydowana większość Polaków - aż 83 procent - ma pozytywny stosunek do swojego własnego narodu. I to bez względu na to, jaką opcję polityczną popierają (wyborcy Zjednoczonej Prawicy: 90 procent, opozycji 80 procent).

Najnowszy sondaż IBRiS. Co Polacy sądzą o innych krajach?

Amerykanie cieszą się większą sympatią wśród Polaków - aż 62 proc. deklaruje pozytywny stosunek wobec mieszkańców USA. Tak samo uważa 64 proc. wyborców partii rządzącej oraz 70 proc. wyborców opozycji. Zaledwie 3 proc. uważa, że ich podejście wobec Stanów Zjednoczonych jest negatywne.

Wyniki nie zaskoczyły dr hab. Karoliny Hansen: - To kraj, do którego aspirujemy, a przynajmniej do tych, którym dobrze się tam powodzi, nie zwracając przy tym uwagi, że dużej części amerykańskiego społeczeństwa dotyka szereg problemów - powiedziała Hansen.

Najnowszy sondaż IBRiS. Stosunek do Niemców i Rosjan

Pozytywny stosunek do Niemców deklaruje 51 proc. ankietowanych, odmiennego zdania jest 14 proc. badanych. - W badaniu IBRiS widzimy, że w tym obszarze są największe różnice pomiędzy wyborcami PiS, a opozycji - odnotowuje prof. Bilewicz. Wśród wyborców koalicji rządzącej jest 27 proc. respondentów, które twierdzą, że mają pozytywny stosunek do naszych sąsiadów - podobnego zdania jest 75 proc. zwolenników opozycji.

Tak z kolei wyglądają wyniki, jeśli chodzi o stosunek do Rosjan: 47,3 proc. ankietowanych uważa, że ma wobec nich stosunek pozytywny, a 14,4 proc. negatywny. Jeśli chodzi o preferencje polityczne, pozytywne podejście deklaruje 42 proc. wyborców partii rządzącej oraz 64 proc. zwolenników opozycji.

Kogo jeszcze lubią Polacy?

52 proc. ankietowanych w sondażu IBRiS ma pozytywny stosunek wobec Ukraińców, podczas gdy 9,3 proc. badanych jest innego zdania. 47,7 proc. pozytywnie podchodzi do Żydów (10,1 proc. negatywnie), 26,5 proc. do Arabów (28,1 proc. negatywnie), 31,8 proc. do Romów (14 proc. negatywnie).