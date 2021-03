Koronawirus w Niemczech. Rząd planuje obowiązkowe testy dla podróżnych

Wszyscy podróżujący samolotem do Niemiec będą musieli przed wylotem okazać negatywny wynik testu na koronawirusa - przewidziano w projekcie rozporządzenia ministerstwa zdrowia. Wszystkie osoby chcące wjechać do Niemiec drogą lotniczą "muszą przedstawić przewoźnikowi" za granicą negatywny wynik testu na COVID-19, w przeciwnym razie nie mogą podjąć podróży - głosi projekt rozporządzenia, opracowanego przez resort zdrowia.

Nowe przepisy mają obowiązywać od najbliższej niedzieli 28 marca (od godziny 0:00) do 12 maja 2021. Mają zostać opublikowane w piątek 26 marca, pod warunkiem, że gabinet Angeli Merkel wyrazi na nie zgodę. Koszty testów mają pokrywać pasażerowie.

Loty na Majorkę

Do tej pory obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu obowiązywał jedynie przy podróży z krajów, które zostały zaliczone do obszarów ryzyka. Niektóre linie lotnicze chciały same oferować testowanie pasażerów powracających z Majorki.