Rektor WUM był kierownikiem kliniki, która otrzymywała pieniądze od Fundacji TVN

Kierownikiem kliniki był prof. Zbigniew Gaciong, który pełni funkcję rektora WUM. To właśnie na tej uczelni doszło do afery szczepionkowej. Oprócz Krystyny Jandy poza kolejnością miał się także zaszczepić m.in. Edward Miszczak (członek Rady Fundacji TVN), jego partnerka Anna Cieślik, a także Mariusz Walter (założyciel TVN).

O tym, że rektor WUM, prof. Zbigniew Gaciong, jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji TVN, jako pierwsi poinformowali studenci tej uczelni. To także oni przekazali opinii publicznej informacje dotyczące szczepień aktorów i celebrytów poza kolejnością.

Dodatkowo prof. Gaciong do 2020 roku był kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii w SPC Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Placówka od 2016 roku otrzymywała pieniądze od Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Sprawozdania finansowe Fundacji TVN "Nie jesteś sam"

W 2017 roku w sprawozdaniu przekazano, że remont SPCSK w Warszawie wyniósł 1 910 551,98 zł. Natomiast koszt zakupu sprzętu medycznego to 4 741,20. "Koszt 1 proc. 2016 na remont SPCSK w W-wie to 1 131 494,18 zł, a koszt 1 proc. 2017 na remont SPCSK w W-wie to 483 029,25" - przekazała Fundacja TVN "Nie jesteś sam". W dokumencie napisano, że zakończenie remontu zaplanowano w 2018 roku.