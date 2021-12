Rekordowo wysoka inflacja w Polsce. Posłanka KO o "przaśnej propagandzie"

Rząd zapowiedział "tarczę antyinflacyjną" w związku z rosnącą inflacją w Polsce. - Właściwie nie chce się już słuchać tej propagandy. W propagandzie PiS przeszedł samych siebie już dawno, naprawdę przeszedł już PRL i tamtą mocno przaśną propagandę - komentowała w programie "Newsroom" WP posłanka KO Izabela Leszczyna, była wiceminister finansów. - Jeśli chodzi o gaz, to ta cała "tarcza antyinflacyjna" będzie odpowiadała tylko 11 proc. tej podwyżki. Prawie 90 proc. podwyżki nie będzie pokryte żadną "tarczą". Cena gazu rośnie o 54 proc. netto, czyli w sumie z VAT-em jeszcze więcej. Obniżenie akcyzy i VAT-u to mała cząstka. "Tarcza antyinflacyjna" jest tylko po to, aby premier Morawiecki mógł wychodzić na konferencje prasowe i prezentować nowe spoty reklamowe - przekazała parlamentarzystka. - Ekonomiści wyraźnie pokazują, że stopy procentowe niestety będą musiały rosnąć. (...) Pieniądz ma wartość wtedy, kiedy mamy w danym kraju inwestycje, kiedy wzrost gospodarczy nie opiera się na transferach socjalnych i konsumpcji, tylko na inwestycjach. Niech rząd zakończy spór z KE, niech popłyną do Polski miliardy euro z KPO i szerzej z tych nowych ram finansowych na transformację energetyczną - wskazała Leszczyna.