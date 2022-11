Rekordowa liczba pocisków. Niepokojące informacje dla świata

Eksperci o działaniach Korei Północnej

Według niektórych ekspertów działania Kim Dzong Una oznaczają rezygnację z prowadzonych od dekad prób normalizacji stosunków z USA. Inni sądzą jednak, że Pjongjang eskaluje napięcia właśnie po to, by zyskać lepszą pozycję negocjacyjną i zmusić Waszyngton do złagodzenia sankcji.