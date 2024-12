Rekordowa cena za metr mieszkania. Kwota zwala z nóg

W Rzymie padł rekord na rynku nieruchomości . Apartament przy Placu Hiszpańskim sprzedano za 45 tys. euro za metr kwadratowy . To więcej niż w wielu prestiżowych lokalizacjach w Nowym Jorku czy Dubaju. Transakcja została przeprowadzona wyjątkowo szybko, bo w ciągu 32 dni.

110-metrowy apartament z panoramicznym tarasem i widokiem na Schody Hiszpańskie kupił włoski menedżer. Portal Roma Today podał, że dotychczasowy właściciel chciał za niego 5,2 mln euro i taką sumę uzyskał. To także rekordowa szybkość transakcji.

Przedstawiciel agencji nieruchomości, który pośredniczył w sprzedaży, podkreślił, że zakupem nie był zainteresowany żaden cudzoziemiec, co jest nietypowe dla takich ofert. Zazwyczaj nabywcami są Amerykanie, Francuzi i Rosjanie. - Do tej pory zdarzały nam się nieruchomości w cenie 22 tys. euro za metr kwadratowy - powiedział właściciel agencji.

Tak wyjątkowe mieszkania, jak to przy Placu Hiszpańskim, pojawiają się w ofercie co 20-30 lat. Cena za metr kwadratowy jest spektakularnie wysoka, co czyni tę transakcję wyjątkową.