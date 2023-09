Rekord wpłat na partię Donalda Tuska. Na koncie PiS zadziwiająca posucha

- Jest to wyraz mobilizacji przed wyborami. Kandydaci chcą w przynajmniej w części wziąć udział w finansowaniu kampanii wyborczej. PiS finansuje wydarzenia wokół kampanii inaczej niż my. Ma do dyspozycji spółki kontrolowane przez rząd, telewizję, która dostaje miliardy - mówi WP Janusz Cichoń, poseł z Olsztyna, były wiceminister finansów, który w październikowych wyborach będzie "jedynką" w okręgu nr 35 na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Sam figuruje w rejestrze wpłat - przekazał 29 tys. zł.