Rekonstrukcja rządu. Zmieni się "potencjał polityczny" Zbigniewa Ziobry

- Z całym szacunkiem dla nowych ministrów, myślę że to nie będzie jakaś zasadnicza zmiana polityczna - ocenił gość programu "Newsroom WP", pytany o planowaną rekonstrukcję rządu. Prof. Sławomir Sowiński z UKSW dodał, że po zmianach w składzie gabinetu Mateusza Morawieckiego należy się spodziewać, że wzrośnie "potencjał polityczny" Zbigniewa Ziobry i jego środowiska. Zwrócił uwagę, że po odejściu ze Zjednoczonej Prawicy Porozumienia Jarosława Gowina, PiS by utrzymać większość w Sejmie musiało negocjować z pojedynczymi posłami. W tym kontekście 19 parlamentarzystów Solidarnej Polski to już znacząca siła. Prof. Sowiński zaznaczył jednocześnie, że w nowym układzie politycznym „gra o równowagę” w Sejmie, będzie jeszcze bardziej skomplikowana.